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Экс-футболист «Спартака» о поражении 2DROTS от «Химок»: игра в одни ворота

Экс-футболист Дьяков заявил, что 2DROTS проиграл «Химкам» из-за разницы в уровне

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал поражение 2DROTS от подмосковных «Химок» в матче Пути регионов Кубка России. Слова Дьякова передает Vprognoze.ru.

«Игра была в одни ворота, пусть и было удаление, но «Химки» победили очень легко и кучу моментов они не забили. На уровне Медиалиги они в порядке. А на уровне ФНЛ им пока крайне тяжело соревноваться. Уровень явно сказался и удаление не сильно повлияло на судьбу матча», — сказал Дьяков.

На 15-й минуте встречи счет открыл футболист «Химок» Кирилл Панченко. Через 15 минут после перерыва второй мяч в ворота 2DROTS забил Равиль Нетфуллин, установив окончательный счет. В середине первого тайма арбитр встречи удалил футболиста 2DROTS Годфреда Клуцея.

На пути к 1/32 финала 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Для «Химок» эта встреча стала первой в текущем розыгрыше турнира.

2DROTS стал первым в истории медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда в Кубке России. На этой стадии в борьбу вступают клубы Первой лиги.

Ранее Дьяков посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

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