Глава USADA о переносе слушаний по делу Валиевой: пахнет манипуляциями русских

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о переносе на ноябрь слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, передает USA Today.

«Это пахнет просто дальнейшими манипуляциями со стороны русских, и система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не может продолжаться», — сказал Тайгарт.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее спортивный юрист назвал последствия переноса слушаний по делу Валиевой.