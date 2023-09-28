Бывший футболист сборной России перешел в европейский клуб

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией», передает сайт команды.

«Ламия 1964» объявляет о начале сотрудничества с 33-летним российским полузащитником Аланом Дзагоевым», — говорится в сообщении.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Последний сезон он провел в казанском «Рубине», который покинул минувшим летом.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

В текущем сезоне чемпионата Греции «Ламия» после шести туров набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что за греческий клуб выступает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА — сербский полузащитник Зоран Тошич.

Лидирует в чемпионате Греции «Олимпиакос» (16). Второе место занимает ПАОК (13), замыкает тройку сильнейших «Панатинаикос» (9).

Ранее тренер ЦСКА заявил, что Дзагоев близок к возвращению в клуб.