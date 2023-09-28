Журова объяснила слова канадки Дюамель идущим судом над Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что канадская фигуриста Меган Дюамель выступила со словами о странном поведении пары Ксения Столбова и Федор Климов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи исключительно из-за дела Камилы Валиевой.

«Это все сейчас обсуждается исключительно из-за дела Камилы Валиевой. Если бы его не было, то никто бы ничего и не обсуждал. Это история исключительно для того, чтобы подогревать общественное мнение. Сначала один фигурист выступил, потом второй — и все они сейчас будут рассказывать, кто что принимал и кто что говорил. Так можно и про саму Дюамель сказать, что она выиграла нечестно. В фигурном катании многое зависит от артистизма и других факторов, которые никак нельзя улучшить допингом. Я не помню, чтобы хотя бы кого-то в фигурном катании дисквалифицировали за анаболики, в отличие от тяжелой атлетики, например», — заявила Журова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

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