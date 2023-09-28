Бывший врач сборной России: я виноват в ситуации с Валиевой

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что чувствует социальную ответственность в деле о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, передает РИА Новости.

«Почему я говорю, что виноват в ситуации с Валиевой? Ну потому что я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность», — сказал Шветский.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева была проинформирована о положительной допинг-пробе с нарушениями.