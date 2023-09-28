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Бывший футболист рассказал, как «Химки» будут играть против «2Drots»

Экс-футболист Первой лиги Курбанов: «Химки» будут играть с «2Drots» первым номером

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Экс-футболист первой лиги, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что подмосковные «Химки» будут играть первым номером против «2Drots» в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России.

«Химки», думаю, в любом случае будут играть первым номером, и тут уже «2Drots» надо будет что-то искать в контратаках, где как раз и есть у «Химок» проблемы. Они не очень хорошо играют при потерях. Идут в атаку, расставляются позиционно, но очень сильно раскрываются, и эти свободные зоны – большой плюс для того, чтобы «2Drots» мог проводить свои быстрые атаки и искать завершения у чужих ворот», — уверен Курбанов.

«2Drots» стал первым медийным футбольным клубом, вышедшим в четвертый раунд Пути регионов Кубка страны и получивший право сыграть с командой первой лиги. В случае еще двух побед двукратные чемпионы Медийной футбольной лиги получат право на встречу с командой из Российской премьер-лиги. «2Drots» уже встречался в товарищеском матче с московским ЦСКА и тогда одержал победу со счетом 2:1.

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