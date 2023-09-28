Тренер медийного «Титана» ждет дуэли экс-игрока сборной с Алексом Стилем из «2Drots»

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, проведший за карьеру в том числе 21 матч в Первой лиге чемпионата России, а ныне являющийся главным тренером медийного футбольного клуба «Титан», назвал в комментарии для «Газеты.Ru» самое интересное противостояние игроков в игре четвертого раунда Кубка России в Пути регионов между медийным клубом «2Drots» и выступающими в первом дивизионе «Химками».

«Многое будет зависеть от флангов, где будут происходить очень интересные баталии. Алекс Стиль против Терехова – я прямо жду эту «куйку», если говорить на современном языке. Будет очень интересно смотреть. Могу еще выделить у «Химок» Хетага Хосонова, который много забивает, Бутта Магомедов хорошо исполняет стандарты. У него постоянно, в каждой игре есть хорошие моменты. Очень острая команда. Она динамичная, у такого тренера, как Талалаев, все команды играют до конца, выполняют очень большой объем беговой работы, все завязано на тактике, на том, чтобы сохранять свои ворота в неприкосновенности. Интересно, как все это будет выглядеть в матче Кубка», — отметил Курбанов.

Сергей Терехов, имеющий два матча за сборную России, в этом сезоне перешел в «Химки» из «Сочи», в то время как Александр «Стиль» Степанов, являющийся одним из лидеров «2Drots», никогда не выступал выше второй лиги.

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