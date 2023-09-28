Бывший игрок Первой лиги назвал самую слабую линию «Химок» перед игрой с «2Drots»

Воспитанник раменского «Сатурна», в прошлом профессиональный футболист, а ныне главный тренер медийного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о сильных и слабых сторонах подмосковных «Химок», которым предстоит сыграть в четвертом раунде Пути регионов Кубка России против двукратного чемпиона Медиалиги «2Drots».

«Что касается футбольных характеристик, то очень хорошая атака у «Химок» — быстрая, шустрая, есть скамейка, которая постоянно усиливается. Мне знакомы эти ребята, очень сильные футболисты. В центре поля хорошие ребята там. Если говорить о каком-то слабом месте, то я, наверное, вижу его в центре обороны «Химок». Это достаточно уязвимое место у них. Думаю, в этой игре Гаучо с помощью партнеров сможет создать тройке центральных защитников достаточно проблем. По сезону она неуверенно играет и в Первой лиге, и Гаучо, если учитывать его индивидуальные особенности, как раз очень хорошо подходит под этих защитников», — считает Курбанов.

«2Drots» стал первым в истории медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда в Кубке России. На этой стадии в борьбу вступают клубы Первой лиги.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что у Дзюбы две личности.