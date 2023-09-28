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Жулин призвал Дюамель проверить умственные способности после слов о допинге россиян

Жулин заявил, что ему жалко Дюамель, говорящую о допинге среди россиян

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер Александр Жулин считает, что американская фигуристка Меган Дюамель несет полный бред, говоря о допинге среди российских фигуристов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред, ну какая черная смола? Ну что это вообще такое? После смолы я уже не знаю, что она еще придумает», — сказал Жулин.

Дюамель заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

До нее другой американский фигурист Винсент Чжоу, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что он и его партнеры по команде знают о широком распространении допинга среди российских фигуристов.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу об употреблении допинга олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Дюамель свиньей после ее слов о допинге.

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