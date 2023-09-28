Тренер медийного «Титана» назвал главное отличие между «Химками» и «2Drots»

Главный тренер медийного клуба «Титан» Шамиль Курбанов, в прошлом профессиональный футболист, выступавший в Первой лиге, в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что основная разница между «Химками» и «2Drots» заключается в привычной командам интенсивности футбола.

«Что касается «Химок», то смотрел не один матч, посмотрел все их обзоры с первого тура. В начале сезона команда играла в четыре защитника, сейчас она перестроилась и действует по схеме 3-5-2. Она у них по-разному в матчах трансформируется. Бывает, что превращается в 5-2-3. Очень интересно посмотреть, как «2Drots» будет справляться на этом фоне. Важную роль сыграет, как «2Drots» будет готов физически выдерживать натиск «Химок». Надо понимать, что это профессиональная команда, которая постоянно тренируется и находится в хорошем тонусе. Если по продвинутой статистике сравнить беговой объем, который делают команда Первой лиги и команда Медийной футбольной лиги, думаю, там будет значительная разница. И как раз на первый план выйдет интенсивность – как долго смогут ее сохранять и справляться игроки «2Drots», — уверен Курбанов.

Матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России между «2Drots» и «Химками» будет первой официальной игрой между командой Медиалиги и профессиональным клубом, выступающим на уровне первого дивизиона чемпионата России.

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