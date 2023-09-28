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Журова прокомментировала слова канадки Дюамель о возможном допинге у Климова и Столбовой

Депутат Журова назвала слова Дюамель в отношении Климова и Столбовой пургой

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не придает значения словам канадской фигуристки Меган Дюамель о странном поведении пары Ксения Столбова и Федор Климов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Дюамель в подкате The Skating Lessons заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так». В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили, и, честно говоря, не сильно обсуждали. Может быть, один кто-то что-то мог сказать про голландцев, что ж они все время выигрывают, но я с ними бок о бок тренировалась и могу сказать, что ничего подобного не видела. У нас бывали совместные тренировки, и все понимали, что они трудятся. В фигурном катании то же самое, практически не было никаких допинг-скандалов. Бывало, что кто-то мог капли в нос какие-то закапать без ведома врача, и на этом все», — заявила Журова.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российские спортсмены никогда не принимают допинг.

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