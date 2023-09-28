Журова оценила, сможет ли Исинбаева голосовать в МОК за спортсменов из России

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, которая будет принимать участие в работе комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным соревнованиям, скорее всего не сможет отдать свой голос. Об этом kp.ru сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Она [Елена Исинбаева], может быть, сможет вести переговоры со своими коллегами, но, скорее всего, голосовать ей не дадут, потому что все-таки здесь есть ангажированность», — сказала Журова.

Депутат также добавила, что не общалась со спортсменкой, после того как она покинула Россию и переехала в Испанию.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Недавно глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

Ранее сообщалось, что после переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.