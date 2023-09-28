Бывший футболист Первой лиги назвал главный козырь «2Drots»

Бывший российский футболист, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» назвал переходные фазы и контратаки сильной стороной «2Drots» в преддверии матча четвертого раунда Пути регионов Кубка России против «Химок» из Первой лиги.

«Понятно, что «2Drots» мне очень хорошо знаком по Медийной футбольной лиге, да и по Кубку России. Команда все-таки более осторожно играет, контратакующий футбол на быстрых переходных фазах из обороны в атаку. Быстрая, бегущая атака, индивидуально сильные ребята, плюс уже наведенный структурный порядок в обороне. Дмитрий Викторович Кузнецов немало времени на это потратил, но сейчас очень хорошо видно, что работа приносит плоды. Видны структура, стиль, как ребята заряжены, что они придерживаются игровой схемы. У них подбор футболистов сейчас на данный момент идеально собран и сочетается под тот футбол, в который они играют», — уверен Курбанов.

Двукратный чемпион Медиалиги «2Drots» стал первым медийным клубом, сумевшим дойти до этой стадии в Кубке страны среди профессиональных команд и теперь сыграет с занимающими седьмое место в Первой лиге «Химками».

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин рассказал, как с помощью медийных клубов привести в порядок российский футбол.