Медийный футболист рассказал, в чем для «Химок» главная сложность в матче с «2Drots»

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у «2Drots» будут шансы на победу в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России против подмосковных «Химок», выступающих в Первой лиге.

«Не исключаю вариант, что «2Drots» способен пройти «Химки». Это один матч, и тут все-таки вопрос давления. На «2Drots» его нет, а на «Химки», думаю, оно будет, и, возможно, психология все же сыграет свою роль. Надеюсь и буду болеть за «2Drots», но ребятам будет трудно, однозначно», — считает Курбанов.

«2Drots» стал первым медийным клубом, добравшимся до четвертого раунда Пути регионов Кубка России, благодаря чему впервые встретится в официальном матче с командой уровня первого дивизиона. «Химки» еще в прошлом сезоне выступали в Российской премьер-лиге, но вылетели из нее, а сейчас под руководством Андрея Талалаева занимают седьмое место в Первой лиге, набрав 17 очков после 11 туров. «2Drots» — двукратный чемпион Медийной футбольной лиги, а также действующий обладатель Московского кубка селебрити.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что Миранчуку нужно уйти из «Аталанты».