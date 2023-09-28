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«Барселоне» предъявлено официальное обвинение в подкупе судьи

«Барселоне» предъявлено официальное обвинение в подкупе по делу Негрейры

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Ahmed Yosri/Reuters

Испанский футбольный клуб «Барселона» находится под следствием по подозрению во взяточничестве в рамках расследования полиции. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждает источник, 28 сентября полиция обыскала офисы испанской футбольной федерации RFEF в Мадриде в рамках продолжающегося расследования по делу о взятничестве в судейском корпусе.

В начале 2023 года стало известно о ситуации с бывшим вице-президентом технического судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах судье. Он за 17 лет получил от каталонского клуба порядка €7,3 млн.

Если обвинения подтвердятся, то «Барселону» может ждать суровое наказание. Так клуб могут отправить в Сегунду и отстранить от еврокубков. В клубе отрицают все обвинения по этому делу.

В текущем сезоне «Барселона» после семи туров чемпионата Испании располагается на третьем месте после «Реала» и «Жироны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы.

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