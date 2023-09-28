Экс-врач сборной России заявил, что у Дюамель обсессивно‑компульсивные расстройства

Бывший врач сборной России Филипп Шветский отреагировал на слова американской фигуристки Меган Дюамель о допинге среди российских фигуристок, заявив, что та больна. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я не думаю, что уместно реагировать на такие эмоциональные и обсессивно‑компульсивные расстройства, причину которых чаще всего можно найти в трудах Фрейда. По правилам ISU, когда мы соревновались, «передевальни» разделялись по половому признаку и совместное нахождение исключалось. А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы команда, сборная команда России», — сказал Шветский.

Дюамель заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу об употреблении допинга олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой.

Ранее стало известно, как прошел второй день слушания по допинг-делу Валиевой.