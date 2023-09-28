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Стало известно о состоянии Милевского, попавшего в больницу из-за алкоголя

Экс-футболист Алиев сообщил, что состояние Милевского стабилизируется

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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев в своих социальных сетях заявил о стабилизации состояния бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского, попавшего в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя.

«Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик», — сказал Алиев.

25 сентября экс-футболист Александр Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

Нападающий защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за ленинградский «Тосно», брестское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

За время карьеры Милевский неоднократно попадал в спортивные скандалы: подавляющая их часть была связана со склонностью футболиста к разгульному образу жизни.

Ранее экс-футболист киевского «Динамо» заявил, что после начала СВО Милевский пил каждый день.

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