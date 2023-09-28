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Экс-футболист сборной России продолжит карьеру в Европе

«Евро-Футбол.Ру»: экс-хавбек ЦСКА Дзагоев согласовал контракт с «Ламией»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев продолжит карьеру в греческой Суперлиге. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным издания, 33-летний полузащитник согласовал условия личного трудового соглашения с клубом «Ламия». 28 сентября россиянин должен отправиться в Грецию.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Последний сезон он провел в казанском «Рубине», который покинул минувшим летом.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

В текущем сезоне чемпионата Греции «Ламия» после шести туров набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что за греческий клуб выступает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА — сербский полузащитник Зоран Тошич.

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