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Бышовец: не вижу проблемы, если Тимощук станет тренером сборной России

Тренер Бышовец: не проблема, если Тимощук будет работать в сборной России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не видит проблемы в том, что украинец Анатолий Тимощук в будущем станет тренером российской национальной команды, передает Legalbet.

«Не думаю, что для этого есть какие-то проблемы. Он может быть помощником главного тренера. Вот Сергей Семак станет главным тренером сборной, и Тимощук может прийти с ним», — сказал Бышовец.

Решением Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в петербургском «Зените». Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины. Кроме того, уже в составе «Зенита» Тимощук дважды выиграл российское первенство, завоевал Суперкубок, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее юрист высказалась о шансах Тимощука оспорить лишение титулов.

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