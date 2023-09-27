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Ветеран ЦСКА заявил, что 2DROTS могут обыграть «Химки»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев не исключил победы 2DROTS над «Химками» в Кубке России

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не исключает победы медийной команды 2DROTS над подмосковными «Химками» в матче 1/32 финала Кубка России в Пути регионов.

По его словам, двукратные чемпионы Медиалиги способны навязать борьбу команде из Первой лиги, которая еще в прошлом сезоне выступала в элитном дивизионе отечественного футбола.

«Это нормальное явление, и в советское время команды, которые играли в низших зонах или имели любительский статус, играли с командами Высшей лиги. Удивлюсь ли я победе 2DROTS? Нет, почему? Обыграет и обыграет, что в этом такого? Ребята молодые, задорные, играют с колоссальным желанием и таких денег, как наши, не получают», — заявил Пономарев.

Матч 2DROTS — «Химки» состоится 28 сентября на стадионе «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

Ранее Владимир Пономарев назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина грубым словом.

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