Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские киберспортсмены не получили $200 тысяч из-за гражданства

Киберспортсмены Абдрахманов и Люсико лишились $200 тысяч из-за гражданства

close
100%
Shutterstock

Киберспортсмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико не смогли получить $200 тысяч за победу на турнире по Fortnite из-за того, что являются гражданами России. Об этом передает Sportskeeda со ссылкой на самих спортсменов.

«Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать», — написал в соцсетях Абдрахманов.

Абдрахманов заявил, что они играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. Они обращались в техническую поддержку, но она отвечает раз в день одинаковыми сообщениями. Также Абдрахманова дисквалифицировали с турнира в Копенгагене.

«Моему партнеру по команде 17 лет. Он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан», — добавил Абдрахманов, отметив, что подобная ситуация происходит впервые в киберспорте.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут совместно развивать киберспорт в своих странах.

Ранее Международная федерация киберспорта отклонила предложение украинцев исключить Россию.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях