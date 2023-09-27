Российские киберспортсмены не получили $200 тысяч из-за гражданства

Киберспортсмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико не смогли получить $200 тысяч за победу на турнире по Fortnite из-за того, что являются гражданами России. Об этом передает Sportskeeda со ссылкой на самих спортсменов.

«Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать», — написал в соцсетях Абдрахманов.

Абдрахманов заявил, что они играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. Они обращались в техническую поддержку, но она отвечает раз в день одинаковыми сообщениями. Также Абдрахманова дисквалифицировали с турнира в Копенгагене.

«Моему партнеру по команде 17 лет. Он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан», — добавил Абдрахманов, отметив, что подобная ситуация происходит впервые в киберспорте.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут совместно развивать киберспорт в своих странах.

Ранее Международная федерация киберспорта отклонила предложение украинцев исключить Россию.