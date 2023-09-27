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Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России

«Октагон»: олимпийская чемпионка Исинбаева закрыла благотворительный фонд в РФ

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России, передает «Октагон».

По адресу сайта благотворительной организации теперь находится букмекерская компания. Страницы фонда в соцсетях не ведутся.

В «Октагоне» утверждают, что фонд съехал из офиса в Волгограде, а отчет за 2022 год, направленный в Минюст России, оказался пустым.

Последним мероприятием организации стал Кубок Елены Исинбаевой, который прошел в Москве 15-16 января 2022 года.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее депутат Роман Терюшков объяснил поведение Исинбаевой.

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