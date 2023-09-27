Селекционер «Динамо»: пусть Захаряна тошнит хоть каждую тренировку

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался об адаптации экс-футболиста команды Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад», отметив, что он не сомневается в способностях футболиста, передает «РБ Спорт».

«Говорят, ему там очень тяжело адаптироваться? Значит, надо привыкать. Уверен, к зиме все наладится. Пусть тошнит хоть каждую тренировку, но через пару месяцев все будет хорошо», — сказал Танасиевич.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

После шести туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Захарян не попал в заявку на матч с «Валенсией».