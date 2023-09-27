Агент заявил, что бразильские легионеры «Зенита» не имеют мотивации

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бразильские легионеры петербургского «Зенита» лишены мотивации играть, передает РИА Новости.

«В «Зените» у бразильцев нет мотивации, некоторые из них меня вообще не впечатляют. Да и на команду сильно повлиял уход Малкома», — сказал Селюк.

В составе сине-бело-голубых выступают бразильцы Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и Ду Кейрос.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок уже дебютировал за новый клуб, провел три игры (2+1).

Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). По версии портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Малкома составляет €30 млн.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Малком может вернуться в чемпионат России.