Экс-футболист «Зенита-2» ответил на вопрос о самом кайфовом футболисте

Бывший голкипер петербургского «Зенита-2» Алексей Городовой заявил, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба является самым кайфовым футболистом, передает Sport24.

«Самые кайфовые пацаны из нашего футбола? Дзюба! Пересекался с ним, когда был в дубле «Зенита». Артем много подкалывал всех, даже меня», — сказал Городовой.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча.

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар» (21).

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что у Дзюбы две личности.