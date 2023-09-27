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Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» считает, что «Химки» найдут оправдание, если проиграют «2Drots»

Экс-футболист Масалитин: «Химки» в ситуации, когда они обязаны побеждать «2Drots»

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Знаменитый в прошлом российский футболист Валерий Масалитин, игравший за московские ЦСКА и «Спартак», а также выступавший в Нидерландах, Испании и Чехии, заявил в комментарии «Газете.Ru», что подмосковные «Химки» будут в положении, когда они обязаны обыгрывать медийный клуб «2Drots» в Кубке России.

«Наверное, да. Они же задачу ставят. Может, они будут играть резервным составом, мы ж не знаем? Конечно это будет оправданием. Его всегда можно найти: и поле квадратное, и мяч круглый. Но мне бы хотелось, чтобы Кузнецов обыграл Талалаева», — подчеркнул Масалитин.

«2Drots» стал первым медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда Кубка России в Пути регионов, и теперь сыграет с клубом Первой лиги, которым и стали по итогам жеребьевки «Химки». Чтобы пробиться в стадию, где его будет ожидать команда из Российской премьер-лиги, «2Drots» необходимо пройти еще две стадии турнира. В прошлом сезоне «самураи» впервые получили от РФС приглашение в Кубок России и смогли дойти до второго раунда. В этом году они уже прошли «Сахалин», «Муром» и «Динамо» из Кирова.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин рассказал, как с помощью медийных клубов привести в порядок российский футбол.

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