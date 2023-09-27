Российский футболист рассказал, за что ему было стыдно в Норвегии

Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал, что в период выступления за норвежский «Конгсвингер» он звонил болельщикам, чтобы продавать абонементы и клубную продукцию. Его слова передает Sport24.

«Плевался прямо! Было стыдно. В контракте было прописано, что я должен таким образом работать на клуб. Тебе дают список телефонов, садишься и начинаешь всех обзванивать: «Это футбольный клуб «Конгсвингер», не хотели бы вас нас поддержать? У нас не особо с деньгами, купите продукцию, сделайте взнос, поучаствуйте в лотерее», — сказал Городовой.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний голкипер провел за «Родину» девять матчей, в которых пропустил 13 мячей (две игры — на ноль). Контракт Городового с «Родиной» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Городового составляет €400 тыс.

Ранее Городовой пожаловался на низкую зарплату в норвежском «Конгсвингере».