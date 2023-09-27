Назван лучший тренер в истории футбола

Издание FourFourTwo признало экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Ферюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Топ-10 лучших тренеров в истории:

1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройф;

4. Билл Шенкли;

5. Хосеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил рекорд АПЛ.