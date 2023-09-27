Назван лучший тренер в истории футбола

Издание FourFourTwo признало экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.
Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Ферюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».
Топ-10 лучших тренеров в истории:
1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский.
Ранее сообщалось, что Гвардиола установил рекорд АПЛ.