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Назван лучший тренер в истории футбола

FourFourTwo признало экс-тренера МЮ Фергюсона лучшим тренером в истории футбола

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Reuters

Издание FourFourTwo признало экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Ферюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Топ-10 лучших тренеров в истории:

1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил рекорд АПЛ.

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