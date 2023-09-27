В Сочи пройдет главная гонка сезона по триатлону

В Сочи на Федеральной территории «Сириус» с 6 по 8 октября пройдет фестиваль сезона IRONSTAR, в рамках которого пройдет главная триатлонная гонка сезона — IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.

Это дистанция, которая включает в себя 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. В соревнованиях примут участие около 6000 человек. Соревнования будут длиться три дня.

«Все мы с нетерпением ждем гранд-финала сезона в «Сириусе». Это кульминация серии соревнований для большинства триатлетов России. Четыре дистанции триатлона, Чемпионат России, заплывы, забеги, огромная зона Экспо – это настоящий праздника спорта, где соберутся и профессионалы, и любители со всей страны. Также мы ожидаем большое количество параатлетов – в два раза больше, чем в прошлом году. Для нас особенно важно давать возможность атлетам с особенностями здоровья быть полноценной частью нашего спортивного сообщества», — заявил генеральный директор IRONSTAR, Владимир Шейкин.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посоветовала трансперсонам идти в фигурное катание и гимнастику.