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Тарханов: если «Химки» проиграют «2Drots», то это будет позором для Первой лиги

Тренер Тарханов заявил, что «Химки» опозорят Первую лигу, если проиграют «2Drots»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что футбольный клуб «Химки» должен пройти в следующий раунд Пути регионов Кубка России. Его слова передает ODDS.ru.

В четвертьфинале турнира подмосковная команда проведет встречу против «2Drots». Матч пройдет 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Химки» не должны проиграть, потому что они играют в Первой лиге. Я все-таки верю в них. А если проиграют, это будет позор для лиги. Не фиаско, но будет неприятно, что медийная команда обыграла профессионалов. Это скажет о том, что у нас слабый уровень Первой лиги», — сказал Тарханов.

«2Drots» стал первым медийным клубом, сумевшим добраться до четвертого раунда Кубка страны и теперь сыграет с командой Первой лиги. Медийные клубы выступают в Кубке России по приглашению Российского футбольного союза второй сезон подряд. В прошлом году «2Drots» вылетел во втором раунде, уступив ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти, а «Амкал» проиграл по одиннадцатиметровым на следующей стадии «Звезде» из Санкт-Петербурга.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин рассказал, как с помощью медийных клубов привести в порядок российский футбол.

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