Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист РПЛ ответил, смог бы он месяц прожить на 50 тысяч рублей

Нападающий «Локо» Сарвели заявил, что легко бы прожил на 50 тысяч рублей в месяц

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели в проекте «Детектор лжи» на YouTube заявил, что смог бы прожить месяц на 50 тысяч рублей.

«500 тысяч рублей? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы я прожить на 50 тысяч? Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. На что трачу деньги? На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — сказал Сарвели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сарвели принял участие в пяти матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сарвели составляет €1,5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».

Ранее экс-тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о разногласиях с руководством клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях