Футболист РПЛ ответил, смог бы он месяц прожить на 50 тысяч рублей

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели в проекте «Детектор лжи» на YouTube заявил, что смог бы прожить месяц на 50 тысяч рублей.

«500 тысяч рублей? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы я прожить на 50 тысяч? Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. На что трачу деньги? На еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — сказал Сарвели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сарвели принял участие в пяти матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сарвели составляет €1,5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».

Ранее экс-тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о разногласиях с руководством клуба.