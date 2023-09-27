Тренер сборной России оценил решение УЕФА допустить юношеские сборные до турниров

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению сборных России U‑17 на международные соревнования в нейтральном статусе. Его слова передает «Чемпионат».

«Решение УЕФА — отличная новость. Это первая ласточка. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказал Писарев.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее член комитета по детско-юношескому футболу Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев положительно оценил возвращение юношеских команд на международные турниры.