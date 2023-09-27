Тренер Шалимов назвал игрока «Зенита» корягой

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высоко оценил атакующие навыки полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Глушенков просто красавец, пять баллов — какой пас отдал, внешней стороной стопы, мимо вратаря и на пустые ворота. Это просто мастер-класс для Кассьерры, который не отдал простой пас на Сергеева. То есть Глушенков проявил высочайший класс, а Кассьерра просто коряга.

По Дзюбе «Зенит» сыграл грамотно. Артем много выиграл верховой борьбы, с ним прыгал Алип, но «Зенит» хорошо действовал на подборе, карауля эти мячи», — сказал Шалимов.

24 сентября «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Счет открыл в середине первого тайма Матео Кассьерра. После перерыва отличились Максим Глушенков и Наир Никнизян, забивший победный гол в добавленное время.

Для сине-бело-голубых это поражение стало уже вторым в текущем сезоне. Подопечные Сергея Семака после девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Крыльев Советов» на одно очко и от «Краснодара» — на четыре.

Кассьерра в текущем сезоне провел в РПЛ все девять матчей, отметившись восьмью забитыми голами. Он является лучшим бомбардиром лиги.

Ранее тренер Щербаченко назвал проблемы «Зенита».