Тренер женской сборной России по футболу высказался о скандале с поцелуем Рубиалеса

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан считает историю с поцелуем экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и футболисткой Дженни Эрмосо притянутой за уши. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«История притянута за уши, на мой взгляд. Вполне соответствует современным западным трендам. А если бы Рубиалес мужчину поцеловал, ему грамоту выписали бы? Это эмоции. Да и как можно было разбазарить столь грандиозный успех, победу в чемпионата мира на все эти мелочи и дрязги?! Впрочем, пусть они разбираются в своих делах. Нам бы в своих разобраться», — сказал Красножан.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

Ранее футболистка Эрмосо после скандала с поцелуем сделала новое заявление.