Леонова оценила решение Самоделкиной перейти к Плющенко

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, тренер Алена Леонова не понимает, почему Софья Самоделкина решила перейти в группу к Евгению Плющенко. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет.

Трусова пропускает сезон, и у Софьи сейчас все карты на руках. Сейчас могли бы вместе с ней больше заниматься, поэтому, на мой взгляд, это очень странное решение. А у Плющенко конкуренция гораздо больше и сильнее. Я не знаю, чем Софья руководствовалась», — сказала Леонова.

В прошлом сезоне на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Ранее Самоделкина сделала селфи в идеальном шпагате.