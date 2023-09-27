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Формат РПЛ может быть изменен

Глава РПЛ Алаев сообщил о переговорах по изменению формата лиги

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что ведутся обсуждения по изменению формата чемпионата России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Ведется большая предварительная работа, в том числе с вещателем. В понедельник состоится встреча, на которой все обсудим предметно, исходя из цифр — как можно повлиять на рейтинги, на посещаемость при изменении формата. На этой же неделе планируется еще одна встреча, в расширенном составе, с клубами, на которой глава рабочей группы Павел Пивоваров представит ряд наработок», — сказал Алаев.

Сейчас в РПЛ проводится «гладкий» чемпионат, где 16 команд по два раза (один матч в гостях, второй на выезде) играют друг с другом в течение сезона.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Это привело к тому, что был изменен формат Кубка России для насыщения игрового календаря.

Ранее в РПЛ рассказали о сильном падении зарплат футболистов лиги.

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Футбол. Чемпионат России
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