Гаджиев оценил решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет до международных турниров

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, а теперь являющийся президентом махачкалинского «Динамо», выступающего в Первой лиге, прокомментировал для «Газеты.Ru» решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет до международных турниров, назвав это очень важным решением.

«Считаю, что это очень важный, очень позитивный момент для наших сборных. Любая подвижка в сторону смягчения отношений – снижение давления, санкций разных, порой бестолковых, – она в нашу пользу. Мальчишкам из юношеских сборных надо играть, и очень хорошо, что они теперь допущены до международных турниров», — подчеркнул Гаджиев.

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил мужской и женской сборной России до 17 лет снова участвовать в международных соревнованиях. Играть российские футболисты и футболистки будут с ограничением национальной символики, а также на нейтральных полях. При этом обе сборные смогут выступить в отборочном турнире к Евро-2024, хотя жеребьевки квалификации уже прошли.

Ранее в УЕФА заявили, что не вернут взрослые сборные России до окончания спецоперации.