Губерниев: если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить сборной России до 17 лет выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Еcли человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой Роccии. Против нашей молодежи, футболиcтов, детей. Надеюcь, что это первый пробный камень для большого фундамента. Нужен прецедент, и еcли он будет cоздан, то будет прекраcно, нужно cоглашатьcя. Да, пуcть на нейтральных полях, но ребята должны чувcтвовать, что они нужны футболу, а им — нужен футбол.

Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», — заявил телеведущий.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Англии сообщили, что их сборные не станут играть с российскими.