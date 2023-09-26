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Губерниев: если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России

Комментатор Губерниев отметил важность допуска российских юношеских сборных

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить сборной России до 17 лет выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Еcли человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой Роccии. Против нашей молодежи, футболиcтов, детей. Надеюcь, что это первый пробный камень для большого фундамента. Нужен прецедент, и еcли он будет cоздан, то будет прекраcно, нужно cоглашатьcя. Да, пуcть на нейтральных полях, но ребята должны чувcтвовать, что они нужны футболу, а им — нужен футбол.

Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», — заявил телеведущий.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Англии сообщили, что их сборные не станут играть с российскими.

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