Артюхин объяснил, почему хоккеистам сложно забивать в формате «пять на три»

Бывший форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Евгений Артюхин объяснил, почему игрокам бывает сложно реализовать двойное численное преимущество. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Игра «пять на три» легче, потому что меньше хоккеистов на льду, но сложнее психологически для игроков, чем, например, «пять на четыре». Тут команда должна показать все свое мастерство. Считаю, что, имея на двух игроков больше, нельзя не забивать, а некоторые умудряются еще пропускать.

Отчего это проиcходит? Некоторые хоккеиcты теряют концентрацию. Они видят, что на двух игроков больше, и говорят cами cебе: о, cейчаc мы быcтро забьем, а потом минуту в зоне вcтать не могут.

У любого клуба есть несколько комбинаций при игре в большинстве, надо пробовать различные варианты, если один элемент не получается. Не должно быть никакого сумбура. Бывает, кто-то из партнеров начинает тянуть одеяло на себя, импровизировать. Если у тебя хорошая команда, хорошие мастера, то при игре «пять на три» должно быть 80 процентов реализации», — сказал Артюхин.

24 сентября в матче между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» (3:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ белорусская команда дважды не сумела реализовать большинство «пять на три». Торпедовцы же смогли отличиться в меньшинстве.

«Динамо» расположилось на предпоследнем месте в Западной конференции, набрав семь очков в девяти матчах. Нижегородский клуб занимает второе место, в активе команд 15 баллов.

Ранее вратарь ЦСКА заявил, что больше не думает об отъезде в НХЛ.