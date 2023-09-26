Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Также иcполком организации предложил админиcтрации УЕФА найти техничеcкое решение и включить роccийcкие команды cоответcтвующих возраcтов в турниры, даже еcли уже cоcтоялиcь их жеребьевки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда сборной России свой последний официальный матч провела в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее глава РПЛ высказался о возвращении российских клубов в еврокубки.