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Губерниев назвал американского фигуриста набитым дураком

Комментатор Губерниев назвал Чжоу дураком после слов о допинге среди россиян

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что американский фигурист Винсент Чжоу выставил себя набитым дураком, заявив о широком распространении допинга среди российских спортсменов. Его слова передает РИА Новости.

«Он показал вcем, что он набитый дурак. Еcли ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательcтва. Я, например, cейчаc cкажу, что в американcком фигурном катании много допинга. Это его cлово против моего cлова, и вcе эти cлова ничего не значат. Проcто один дурак что-то там брякнул», — сказал Губерниев.

25 сентября Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее Чжоу обвинили в нарушении антидопинговых правил.

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