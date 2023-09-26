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Президента футбольного клуба застрелили после поражения команды

В Колумбии после матча застрелили президента футбольного клуба «Тигрес»

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FC Tigres

Президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса застрелили после матча 13-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Колумбии. Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X.

Убийство произошло, когда мужчина возвращался домой после матча против «Атлетико» из Кали. «Тигрес» уступил со счетом 2:3.

Издание El Colombiano приводит отчет полиции, согласно которому Паес получил огнестрельные ранения в шею, грудную клетку и череп, когда ехал на автомобиле возле стадиона «Метрополитано де Течо». Его доставили в больницу, где 63-летний мужчина скончался. Отмечается, что его сопровождала дочь.

Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в районе, где было совершено преступление.

Паеc руководил «Тигреc» c 2015 года. При нем клуб добилcя наибольшего уcпеха в cвоей иcтории — вышел в элитный дивизион в 2016-м, но через год вернулcя во вторую лигу. В текущем cезоне клуб выcтупает неудачно, являяcь одним из аутcайдеров дивизиона.

Ранее футболиста клуба АПЛ пытались застрелить.

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