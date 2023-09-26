Журова: странно, что Исинбаева никак не комментирует реакцию на свои слова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критической реакции представителей российского спортивного сообщества на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжке с шестом Елены Исинбаевой. Журова заявила «Газете.Ru», что хотела бы услышать пояснения от самой Исинбаевой.

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее. Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила», — считает Журова.

17 июля Исинбаева заявила, что врученные ей награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Также она заявила, что ее звание майора российской армии является лишь номинальным. Ее слова вызвали бурное обсуждение и критическую реакцию общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины. Стоит отметить, что спортсменка больше не проживает в России. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Ранее Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».