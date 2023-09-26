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Экс-игрок «Челси» верит, что сборная России может выиграть ЧМ

Экс-футболист Смертин считает, что у сборной России есть шансы выиграть ЧМ

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Мария Девахина/РИА Новости

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин оценил шансы национальной команды на победу в чемпионате мира. Его слова передает Legalbet.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — сказал Смертин.

Сборная России пропустила из-за отстранения последний чемпионат мира, который прошел в 2022 году в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее футболист Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не было отстранения.

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