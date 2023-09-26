Юрист оценила, каким может быть исход допинг-дела фигуристки Валиевой

Предсказать исход допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой сложно, возможно это будет выговор или дисквалификация на два года. Об этом в интервью kp.ru рассказала спортивный юрист, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

По ее мнению, положительно на исходе дела может отразиться тот факт, что спортсменке на момент скандала было 15 лет. Это делает ее «защищенным лицом», поэтому не все строгие меры будут применяться в этом случае, отметила юрист.

«Шанс есть, если услышат доводы спортсменки. Если примут, что триметазидин вообще отсутствовал в пробе спортсменки или он попал туда не по ее вине. Думаю, что с учетом ее статуса «защищенного лица», будут рассматривать вопрос о санкциях в виде выговора или двух лет дисквалификации», — сказала Анцелиович.

На принятие решения о том, отбирать ли олимпийскую медаль у Валиевой, может потребоваться дополнительное время, продолжила она. По словам юриста, в данном случае нужно будет «пересчитывать» множество других факторов.

Накануне американский фигурист Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела Камилы Валиевой и итогов командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Он заявил, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

В случае дисквалификации и аннулирования результатов Валиева может лишиться золота чемпионата Европы-2022, командной победы на Олимпийских играх в Пекине и медалей российских соревнований.

Ранее в WADA рассказали, какого исхода ждут в деле Валиевой.