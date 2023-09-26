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Тренер Мишин высказался о выпадах американца в адрес российского фигурного катания

Тренер Мишин о словах Чжоу: он плохо относится к фигурному катанию

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал слова американского фигуриста Винсента Чжоу по поводу употребления допинга российскими спортсменами. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», — сказал Мишин.

Чжоу ранее, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что он и его партнеры по команде знают о широком распространении допинга среди российских фигуристов.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матье Мезоннев, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

О положительной допинг-пробе фигуристки стало известно во время Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Тогда спортсменка все же смогла принять участие в командном турнире и личном первенстве.

Ранее спортивный юрист назвал два варианта наказания для Валиевой по делу о допинге.

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