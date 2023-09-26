Журналист Фридман: в «Вашингтоне» не рады высказываниям Кузнецова в интервью

Журналист Эллиотт Фридман считает, что в «Вашингтоне» не рады интервью, которое дал российский нападающий команды Евгений Кузнецов. Об этом он заявил в подкасте 32 Thoughts.

«Я не думаю, что «Вашингтон» вообще очень рад. Я думаю, им не нравятся комментарии в адрес Алексеева. Они не считают, что комментарии о Лавиолетте были необходимы. Я думаю, что еще одна вещь, которую чувствуют здесь «Кэпиталз», — это то, что им не нравится тот факт, что он это сделал, потому что он создает огненную бурю или споры, когда они пытаются поддержать его», — сказал Фридман.

Кузнецов в своем недавнем интервью пошутил над одноклубником Александром Алексеевым и высказал критику в адрес бывшего главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кузнецов принял участие в 81 матче, отметившись 12 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами.

Ранее Артемий Панарин заявил, что в прошлом сезоне чувствовал себя ужасно.