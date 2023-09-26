«С лысыми парнями очень сложно»: Видаль раскритиковал тен Хага за отношение к Роналду

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль раскритиковал наставника английского «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за отношение к Криштиану Роналду. Слова Видаля передает Goal.

«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни. Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», — сказал Видаль.

27 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он становился трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В ноябре 2022 года португалец дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника «красных дьяволов» Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в «Манчестер Сити» после беседы с Алексом Фергюсоном.

Сейчас футболист выступает за клуб «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вспомнил об обстоятельствах, предшествующих трансферу Роналду в английский клуб в 2021 году.