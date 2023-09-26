Тренер «Зенита» Тимощук оспорил в CAS лишение всех титулов на Украине

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о лишении его титулов и запрете на футбольную деятельность на Украине. Об этом сказано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В производстве CAS находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — говорится в заявлении.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

Помимо этого, у Тимощука заблокированы все активы. Ему запрещено совершать перелеты над украинской территорией, а также, в том числе, тренер получил запрет на контакты с Украиной в сфере спорта. Стоит отметить, что все санкции имеют временный характер, их срок ограничен 10 годами.

В общей сложности Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Ранее Тимощук отказался комментировать лишение наград на Украине.