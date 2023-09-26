Стало известно, когда Неймар вернется в родной «Сантос»

Бразильский журналист Адемир Квинтино рассказал, что форвард «Аль‑Хиляля» Неймар собирается вернуться в родной «Сантос» в 2025 году. Слова журналиста передает Goal.

«Во время разговоров с друзьями отца Неймара и самого футболиста я получил информацию о том, что он подписал не четырехлетний, а двухлетний контракт с саудовцами, чтобы можно было вернуться в «Сантос» за год до чемпионата мира. Неймар связывался с руководством «Сантоса», — сказал Квинтино.

Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год. В Высшей лиге Бразилии он провел 102 матча, в которых ему удалось забить 54 мяча и сделать одну результативную передачу.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Аль-Хиляля».